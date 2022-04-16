Киян закликали не повертатися у столицю.

Київ та область знову почали обстрілювати, у зв'язку з чим людей, які виїхали з цієї території в безпечні місця, просять поки не повертатися.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Ми просимо людей! Не повертайтеся! Київ та область знову почали обстрілювати! Не ігноруйте повітряних тривог!" - наголошують у КМВА.

Крім того зазначається, що наразі на вʼїзді до Києва утворились затори довжиною в кілометри з автівок тих, хто повертається в столицю.

"В таких заторах не можуть проїхати гуманітарна допомога, надзвичайники, медики, комунальники, військові. Щодня до столиці повертаються 40-50 тисяч людей. Це створює небезпеку для самого ж населення", - підкреслюють у військовій адміністрації.

Ракетні удари по Києву: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мер Києва Віталій Кличко, також вже в черговий раз закликаючи громадян поки утриматися від повернення в столицю, повідомивши, що вранці окупанти обстріляли Київ.

"Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи прогриміли в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються", - зазначив мер.

15 квітня російськими окупантами було нанесено три ракетні удари по об'єктах у Київській області.

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