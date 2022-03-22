За попередніми даними, жертв немає, але пошкоджено 7 автобусів та господарчі споруди.

Російські окупаційні війська обстріляли завод у Броварах Київської області.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Броварською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 22 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області. Снаряд влучив на територію одного з заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, жертв немає.

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