Одну людину, яка постраждала в Павловому Полі, забрала швидка.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про артобстріл трьох районів міста – Індустріального, Шевченківського та Салтівського.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Артилерійські приходи по Салтівському та Індустріальному районах. Під потужним обстрілом Павлове Поле в Шевченківському районі. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням. Одна людина на Полях постраждала - забрала швидка", - повідомив він.

За словами Терехова, пошкоджена інфраструктура одного з житлових будинків.

Більш детальна інформація буде пізніше, додав він.

"Прошу всіх залишатися в укриттях і бути максимально обережними", - написав Терехов.

Близько 22.00 голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харкову.

Трохи пізніше він додав, що російські окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги.

Також він повідомив, що є попередня інформація про 3 постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, напередодні російські загарбники обстріляли Харків ракетами С-300 з території Бєлгородської області.