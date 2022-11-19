У місті піднявся густий стовп диму.

Російські окупанти вдарили по звільненому Херсону. Над містом здійнявся стовп густого диму.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, у місті пролунала серія потужних вибухів. З'явилося кілька відео з місця подій.

На кадрах видно стовп густого диму. На місці ворожого "прильоту" вирує пожежа. Наразі влада не коментує, атаку на місто.

Відео дня

Ситуація в Херсонській області

11 листопада українські військові зайшли до Херсона.

Того ж дня, 11 листопада, стало відомо, що "Укрпошта" випускає пам'ятну поштову марку "Херсон - це Україна!". 14 листопада "Укрпошта" призупинила передзамовлення марки через повний розпродаж квоти, розрахованої для попереднього замовлення - а це майже 40% від тиражу.

12 листопада в офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, у тому числі міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

14 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій знаходили в Херсоні розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку, що уповільнює процес відновлення зв'язку.

15 листопада 2022 року "Укрпошта" розпочала виплати пенсій у Херсоні.

16 листопада стало відомо, що Херсон отримає ще 210 терміналів "Старлінк" для налагодження інтернет-зв'язку.

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