Місцева поліція та Служба безпеки України повернулися до виконання своїх обов'язків.

У Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.

Очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вже працює в місті, повідомили в Офісі президента, опублікувавши відео із очільником ОВА.

Водночас, Янушевич зазначив, що до Херсона прибули та повернулися до виконання обов'язків, окрім нього, поліції та СБУ, ще й очільники військових адміністрацій Херсона та Херсонського району.

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"Займаємося повернення міста до звичайної життєдіяльності", - сказав голова ОВА.

Звільнення Херсона і області - найважливіші новини

Генштаб Збройних сил України повідомляв, що станом на 10 листопада наша армія у Херсонській області деокупувала понад тисячу квадратних кілометрів.

Наші воїни вже 11 числа зайшли в Херсон, який знаходився під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну. Спочатку у місто зайшли спеціальні підрозділи. Президент Володимир Зеленський назвав 11 число "історичним днем".

Супротивник массово замінував місто, йде розмінування. 12 листопада повідомлялося, що під час розмінування у Херсоні в одній з адміністративних будівель постраждав поліцейський-сапер.

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