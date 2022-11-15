"Укрпошта" відкриває перші 2 відділення в деокупованому Херсоні та починає виплати пенсій.
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в Telegram, зазначивши при цьому, що підписав наказ про відновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада 2022 року.
"Як обіцяли, повертаємося в Херсон і робимо це не з порожніми руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення і виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", - написав Смілянський.
"Сьогодні ще трохи побуду директором Херсонської дирекції, а завтра вже передам всі повноваження, бо день буде особливо насиченим", - зазначив Смілянський.
Ситуація в Херсонській області:
11 листопада українські військові зайшли до Херсона.
Того ж дня, 11 листопада, стало відомо, що "Укрпошта" випускає пам'ятну поштову марку "Херсон - це Україна!". З того дня можна було робити попереднє замовлення, а саму марку презентують у грудні безпосередньо в Херсоні. 14 листопада "Укрпошта" призупинила передзамовлення марки через повний розпродаж квоти, розрахованої для попереднього замовлення - а це майже 40% від тиражу.
12 листопада в офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.
13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, у тому числі міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.
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