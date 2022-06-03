Під приціл окупантів потрапила Зеленодольська громада.

У ніч проти 3 червня російські війська з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Ніч і ранок набагато спокійніше вечора напередодні. Хоча ворог і не припиняє обстрілів", – зазначив він.

За інформацією Резніченка, обійшлося без постраждалих.

"У Мар'янському, яке ввечері сильно постраждало через ворожу атаку, працюють фахівці – відновлюють газ і світло", – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що 2 червня окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське. Пізніше стало відомо, що поранено двох дітей та їх матір, повністю зруйновано два будинки, ще дещо пошкоджено, а також виведено з ладу газопровід та електромережі.

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