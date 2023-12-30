Українські артилеристи уразили 3 ЗРК, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та 3 станції РЕБ.

Протягом минулої доби українська артилерія та авіація завдали потужних ударів по окупантах. Генштаб у своєму вечірньому зведенні розповів про втрати загарбників.

Так, зазначається, що українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та 3 станції радіоелектронної боротьби противника", - додали у Генштабі.

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Водночас зазначається, що противник продовжує тактику терору,

"Загалом ворог завдав 3 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса та ракету "Іскандер" по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Удари РФ по Україні

Після вчорашнього масованого удару по україні, внаслідок якого загинули 39 людей та понад сотню постраждали, Росія не припинила атакувати територію нашої держави.

Так, протягом доби окупанти здійснили атаки на Дніпро, Одесу, Херсонську, Запорізьку на Чернігівську області. А вже увечері вдарили по центру Харкова, відомо про 8 постраждалих.

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