На Бахмутському напрямку Силами оборони було відбито атаку противника в районі Андріївки, а на Запорізькому - західніше Вербового.

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про поточну ситуацію на Авдіївському напрямку та довкола Мар’їнки. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито три атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 12 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення", - зазначили у Генштабі.

"На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив п’ять безуспішних атак на позиції наших захисників", - йдеться у повідомленні.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак окупантів в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели, але завдали авіаційних ударів в районах кількох населених пунктів.

"На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Андріївки Донецької області, де противник намагався відновити втрачене положення", - йдеться у повідомленні.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів, проте артилерійських та мінометних обстрілів там зазнали близько 10 населених пунктів. Крім того, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

Серед іншого наголошується, що ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив дев’ять безуспішних штурмових дій на позиції українських військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

Зеленський сьогодні відвідав Авдіївку

Президент відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Він особисто подякував воїнам.

Також вони з командиром обговорили оборонну ситуацію та основні потреби військових.

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