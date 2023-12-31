За добу, зокрема, ліквідовано майже 20 ворожих бойових броньованих машин.

Втрати Росії в Україні за добу підскочили й тепер становлять понад 359 тисяч загарбників.

Українські воїни ліквідували ще 960 супротивників, і тепер загальні втрати РФ становлять приблизно 359 230 окупантів, повідомив у неділю, 31 грудня, Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, ліквідовані ще 17 бойових броньованих машин, вісім танків, 30 артилерійських систем, чотири реактивних системи залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони.

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Також РФ втратила 37 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, вісім одиниць спецтехніки та 48 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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