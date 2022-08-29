Вороги відчули себе в безпеці серед залізобетонних конструкцій.

Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Такою інформацією поділилася керівник прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Ті вісім потужних ударів нанесені не тільки по вогневих позиціях ворога, а й по моральному стану. Ворог деморалізований, розгублений. Складно йому збирати сили для майбутніх маневрів. Він, окопавшись і відчувши більш-менш захищений стан серед залізобетонних конструкцій, не хоче підніматися в атаку", — повідомила Гуменюк.

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За її словами, ситуація на південних напрямках залишається складною. Однак Збройні сили України продовжують все контролювати.

Нагадаємо, у неділю, 28 серпня, ЗСУ знищили базу окупантів на заводі "Сокіл" у Новій Каховці. А сьогодні бійці підірвали склади і військову частину рашистів в Херсоні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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