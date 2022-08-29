Перші ознаки будівництва цієї переправи можна помітити на супутникових знімках ще за 19 серпня.

На Херсонщині російські окупанти будують понтонну переправу впритул до виведеного з ладу українськими захисниками Антонівського мосту.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на супутникникові знімки Planet Labs.

Супутник зафіксував процес будівництва понтонної переправи поблизу пошкодженого Антонівського моста. На них видно, що понтонна переправа простягається вже майже до середини Антонівського моста та має довжину понад 620 метрів.

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Перші ознаки будівництва цієї переправи можна помітити на знімках Planet Labs ще за 19 серпня.

Як писав УНІАН, 23 серпня британська розвідка сповістила про наміри Росії побудувати понтонний міст біля пошкодженого Антонівського мосту.

Водночас у британській розвідці додали, що наплавний міст, "швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ".

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що 26 серпня ЗСУ завдали черговий удар по Антонівському мосту, він зачепив і плавучий міст російських окупантів під цим мостом.

"Був нанесений черговий влучний удар по Антонівському мосту. І до речі, цей удар зруйнував і влучив у частину плавучого моста, який окупанти зараз облаштовують під Антонівським автомобільним мостом", – сказав Хлань.

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