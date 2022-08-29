Кількість убитих ворогів поки невідома.

Збройні сили України вдарили по росіянах у Херсоні. Вони поцілили в склади боєприпасів і військову частину противника в тимчасово окупованому обласному центрі.

Цією інформацією поділився депутат Херсонської облради Сергій Хлань на особистій сторінці на Facebook.

"Херсонщина. Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. "Прильоти" по складах і прямо у військову частину рашистів в Херсоні", — написав Хлань.

Відео дня:

Тим часом в соцмережах з'явилося відео, на якому чутно нічні вибухи в обласному центрі. Судячи з усього, це детонація боєприпасів після влучних атак ЗСУ.

Нагадаємо, вчора, 28 серпня, українські захисники знищили базу окупантів на заводі "Сокіл" у Новій Каховці та місце передислокації супротивників у Сватовому. А в Кадіївці рашисти не знають, де сховатися від ударів ЗСУ після ліквідації десантників в готелі "Донбас". Вони панікують і на ніч забираються в житлові будинки або машини, розраховуючи, що українські воїни не стануть бити по цих цілях.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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