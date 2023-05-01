Крім того, поширено вказівки щодо знищення документів і техніки.

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області підготували плани на евакуацію.

Як повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані підпілля, в тимчасово окупованих районах регіону окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей.

Крім того, серед окупантів поширено вказівки щодо знищення документів та техніки.

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Ситуація на Запоріжжі

Новини про план евакуації з'явилися на тлі масових вибухів на тимчасово окупованій територій Запорізької області. Як повідомляв УНІАН, раніше про підготовку плану евакуації говорив мер Мелітополя Іван Федоров. Тоді стало відомо, що зрадники обговорюють необхідність знищувати документи окупаційних органів влади перед втечею.

У селах між Токмаком і Василівкою ворог у гучномовці закликає мешканців евакуюватися. Тим часом у Бердянську, Мелітополі та низці інших міст області розцвітає "бавовна".

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