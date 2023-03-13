Українські війська очікують на поліпшення погодних умов та планують контратаку на цьому напрямку.

Російські окупаційні війська стягнули під Білогорівку та на Кремінський напрямок багато резервів та ведуть штурм майже цілодобово.

"Важко у Білогорівці та на Кремінському напрямку. Саме там російські окупаційні війська зосередили максимальні зусилля. Ворог стягнув туди багато резервів. Рашисти штурмують Кремінщину майже цілодобово... Туди вони "кидають" й свою сучасну техніку", - повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай додав, що українські війська очікують на поліпшення погодних умов за декілька тижнів та планують контратаку на цьому напрямку.

Відео дня

Ситуація у Луганській області

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Гайдай раніше повідомляв, що у Луганській області ситуація на всіх напрямках бойових дій залишається важкою, але контрольованою.

Сьогодні, 13 березня, в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначалося, що на Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону українських військ. Проводив безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам'янське. Також окупанти за добу 12 березня здійснили артилерійські обстріли районів семи населених пунктів Харківської області, п'яти - Луганської та двох - Донецької.

Вас також можуть зацікавити новини: