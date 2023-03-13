Російські окупаційні війська стягнули під Білогорівку та на Кремінський напрямок багато резервів та ведуть штурм майже цілодобово.
"Важко у Білогорівці та на Кремінському напрямку. Саме там російські окупаційні війська зосередили максимальні зусилля. Ворог стягнув туди багато резервів. Рашисти штурмують Кремінщину майже цілодобово... Туди вони "кидають" й свою сучасну техніку", - повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Гайдай додав, що українські війська очікують на поліпшення погодних умов за декілька тижнів та планують контратаку на цьому напрямку.
Ситуація у Луганській області
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.
Гайдай раніше повідомляв, що у Луганській області ситуація на всіх напрямках бойових дій залишається важкою, але контрольованою.
Сьогодні, 13 березня, в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначалося, що на Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону українських військ. Проводив безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам'янське. Також окупанти за добу 12 березня здійснили артилерійські обстріли районів семи населених пунктів Харківської області, п'яти - Луганської та двох - Донецької.