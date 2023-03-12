Кремінна, Білогорівка та Сватове залишаються найгарячішими точками фронту на Луганщині.

У Луганській області ситуація на всіх напрямках бойових дій залишається важкою, але контрольованою.

Про це в ефірі "Еспресо" повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він назвав найгарячіші точки фронту.

"Кремінна. Білогорівка. Сватове. Те, що там відбувається - це намагання не просто в лобову штурмувати наші позиції. Росіяни експериментують. То технікою їдуть важкою, до 10-12 одиниць, то їде 3 БМП, а між ними йде піхота, чи танк стоїть у глибині лісу і просто розстрілює позиції, чи іноді просто запускають по три роти на штурм. Постійно зараз підключають дрони усіх типів - їх у росіян стало набагато більше", - розповів Гайдай.

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За словами очільника ОВА, тут постійно йде міксована війна.

"Наші захисники намагаються на кожну таку нову хвилю давати гідну відсіч. Вони щось вигадують, планують. Станом на зараз дуже важка, але повністю контрольована ситуація за всіма трьома напрямками", - підсумував він.

Ситуація у Луганській області

Нещодавно Гайдай повідомляв, що окупаційні війська відійшли, щоб поповнити резерви для продовження наступів. Наразі найважчими ділянками фронту у Луганській області є Білогорівка та Кремінна.

Також стало відомо, що інтервенти збільшили кількість обстрілів в Луганській області.

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