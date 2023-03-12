ЗСУ поступово знищують резерви росіян.

Російські окупанти через значні втрати військової техніки змушені пересідати на старі танки на Кремінському напрямку.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. За його словами, спочатку росіяни кинули на цей напрямок нові Т90. Однак вже за два тижні були змушені повернутись до Т72, оскільки Т90 закінчуються.

Гайдай додав, що це відбувається завдяки успішній роботі українських захисників. Росіяни накопичили резерви, техніку, боєкомплекти у Луганській області. Тепер бійці ЗСУ потрохи їх знищують.

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Активні бої ведуться під час спроб наступу, які проходять щоденно на Сватово-Куп'янському напрямку, у напрямках Кремінної та Лиману, а також у Білогорівці. Гайдай пояснив, що окупанти постійно намагаються продавити українську оборону, але ситуація залишається стабільною.

Втрати Росії у війні

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що наразі російські окупанти в Україні використовують танки, в основному зняті з консервації, оскільки наявні на момент вторгнення бронемашини давно всі знищені.

За останніми даними Генштабу, за 11 березня окупанти недорахувалися 8 танків (3466 з початку вторгнення); 7 бойових броньованих машин (загалом знищено 6769 одиниць); 4 артилерійських системи (усього - 2487 одиниці); 2 засобів протиповітряної оборони (усього - 259); 4 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (загалом - 5348).

Раніше Forbes підрахувало, що Росія втратила найбільше танкове військове формування Європи - свою Першу танкову армію.

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