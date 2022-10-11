Окупанти звозять у машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків Запорізької АЕС ліжка, матраци, бойлери та інше побутове "знаряддя".

Російські окупанти почали підготовку до зимування на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Енергоатому".

Зазначається, що окупанти звозять у машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків Запорізької АЕС ліжка, матраци, бойлери та інше побутове "знаряддя".

Відео дня

"Тобто військові РФ або намагаються організувати зимові казарми на ЗАЕС і значно збільшити свою присутність на станції, яка стала чи не єдиним прихистком для них на тимчасово окупованій території та яку вони вже давно де-факто перетворили на військову базу. Або ж планують ще жорсткіше взяти персонал Запорізької АЕС у заручники і зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС", - йдеться у повідомленні.

Як заявили в "Енергоатомі", "що б не вигадували ядерні терористи, зимувати на станції їм не доведеться".

"Бо Україна за одностайної підтримки всього цивілізованого світу 24/7 працює над тим, щоб якомога швидше вигнати російську орду з усіх своїх територій, з усіх загарбаних підприємств та заводів, з кожної зайнятої домівки", - підкреслюється у повідомленні.

Захоплення окупантами ЗАЕС: що відомо

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола станції.

На початку вересня на прохання уряду України Міжнародне агентство з атомної енергії здійснило місію на захоплену окупантами електростанцію.

15 вересня Рада керуючих агентства, що складається з представників 35 держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.

Більшість країн світової спільноти, зокрема США та Європи, закликають створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

Тим часом, російські окупанти продовжують обстріли станції, внаслідок чого пошкоджуються лінії електропередачі, що живлять енергоблоки. Як результат, енергоблоки тимчасово працюють на резервному пальному.

17 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Запорізькій АЕС перебуває 500 російських військових та військова техніка.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін видав "указ" про привласнення Запорізької АЕС. Російська атомна корпорація "Росатом", представники якої перебувають на окупованій ЗАЕС, зареєструвала у Москві підприємство, яке планує управляти українською станцією.

Володимир Зеленський наголосив, що будь-які намагання Росії перевести Запорізьку атомну електростанцію у нібито свою власність є нікчемними.