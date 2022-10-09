Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС та прилеглій території знаходиться в межах норми.

Українські фахівці відремонтували і ввели в роботу високовольтну лінію зв'язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровський.

Про це повідомляє прес-служба ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв'язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська", - йдеться в повідомленні.

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У компанії нагадали, що ця лінія була пошкоджена в 00:59 8 жовтня в результаті обстрілу окупантів на підконтрольній Україні території в Дніпропетровській області. Після цього відбулося повне знеструмлення Запорізької атомної електростанції із запуском всіх резервних дизель-генераторів.

"Зараз, після майже дводенної роботи аварійних помп охолодження активних зон реакторів АЕС з живленням від дизель-генераторів, оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України", - розповіли в"Енергоатомі".

Зазначається, що радіаційний фон на майданчику ЗАЕС та прилеглій території не змінювався і знаходиться в межах норми.

"Цього разу завдяки мужності та професіоналізму атомників ЗАЕС негативного розвитку подій в черговий раз вдалося уникнути. Однак російські військові продовжують провокації та обстріли найбільшої в Європі атомної станції, знову і знову наближаючи світ до ядерної та радіаційної катастрофи", - додали в компанії.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС. Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

7 жовтня російські окупанти вкрали печатку ЗАЕС.

8 жовтня 2022 року внаслідок ворожих обстрілів була повністю знеструмлена Запорізька АЕС, в автоматичному режимі включилися дизель-генератори.

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