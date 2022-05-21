Росія видає українську територію за свою.

Сьогодні окупанти погрожували обстрілом цивільному іноземному судну біля острова Зміїний, який територіально належить до Одеської області.

Про це повідомили у командуванні Військово-Морських сил ЗС України

"Сьогодні вранці цивільне судно "Britta K" під прапором Республіки Того, що здійснювало транзитний прохід по українських територіальних водах поблизу острова Зміїний, отримало сигнал від росіян з вимогою покинути територіальні води Росії, інакше по ньому буде застосовано зброю", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що РФ намагається незаконно привласнити територію України, вже навіть без так званих "псевдореферендумів". Раніше так робив Гітлер під час Другої світової війни.

"Але ми свої території не віддамо, і загарбники обов'язково підуть за їх кораблем!", - заявили у ВМС ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава розглядає різні варіанти розблокування своїх портів. Один з них — військовий, і для цього вже запросили необхідне озброєння.

Тим часом РФ продовжує грубо порушувати норми міжнародного права, використовуючи морський і повітряний простори для обстрілів території України і торгових суден третіх держав за допомогою літаків і кораблів Збройних сил. В українських портах Чорного та Азовського морів знаходяться 85 іноземних суден, заблокованих через російську агресію.

Однак Росія згодна розблокувати порти в обмін на зняття санкцій з експорту продукції РФ.

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