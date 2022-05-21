Україна запросила у партнерів відповідне озброєння для цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава розглядає різні варіанти розблокування своїх портів. Один з них — військовий, і для цього вже запросили необхідне озброєння.

Відповідну заяву голова країни зробив на прес-конференції в суботу, 21 травня.

"22 млн тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще постійно крадуть і кудись його вивозять... Треба розблокувати ці шляхи, тому що в світі буде криза. Розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів — військовий. Тому ми з такими запитами щодо відповідної зброї звертаємося до партнерів", — повідомив Зеленський.

Війна в Україні та загроза голоду

На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.

Ціни на продовольство в світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.

Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.

8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.

12 травня 2022 року в МЗС попередили країни-споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.

Станом на 13 травня РФ продовжує грубо порушувати норми міжнародного права, використовуючи морський і повітряний простори для обстрілів території України і торгових суден третіх держав за допомогою літаків і кораблів Збройних сил. В українських портах Чорного та Азовського морів знаходяться 85 іноземних суден, заблокованих через російську агресію.

За даними CNN, США і Європа працюють над планами з вивезення зерна з України. Канада теж готова допомогти у цьому процесі.

Тим часом Росія згодна розблокувати порти в обмін на зняття санкцій з експорту продукції РФ.

Нещодавно Україна приєдналася до підписання дорожньої карти з продовольчої безпеки та налагодила два сухопутних маршрути для транспортування продукції.

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