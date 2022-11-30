На щастя, люди не постраждали.

В ніч на 30 листопада російські окупанти вдарили ракетою по газорозподільчому пункті одного з населених пунктів Запорізької області.

Як повідомляє очільник ОВА Олександр Старух, росіяни атакували мирні землі регіону ракетою, ймовірно С-300.

"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа", - повідомив Старух.

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Втім, пожежу швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали.

Ситуація на Запоріжжі

Російські війська активізували обстріли прифронтових міст і сіл на Харківщині, Запорізькому та Херсонському напрямках. При цьому окупанти перешкоджають виїзду українців з окупованої території до Запоріжжя.

Упродовж останніх днів в регіоні є жертви серед цивільного населення. 22 листопада в Оріхові Запорізької області через обстріл росіянами черги по хліб загинув соцпрацівник, ще двоє людей зазнали поранень.

23 листопада російські окупанти обстріляли ракетами пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, загинуло немовля.

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