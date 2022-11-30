В ніч на 30 листопада російські окупанти вдарили ракетою по газорозподільчому пункті одного з населених пунктів Запорізької області.
Як повідомляє очільник ОВА Олександр Старух, росіяни атакували мирні землі регіону ракетою, ймовірно С-300.
"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа", - повідомив Старух.
Втім, пожежу швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали.
Ситуація на Запоріжжі
Російські війська активізували обстріли прифронтових міст і сіл на Харківщині, Запорізькому та Херсонському напрямках. При цьому окупанти перешкоджають виїзду українців з окупованої території до Запоріжжя.
Упродовж останніх днів в регіоні є жертви серед цивільного населення. 22 листопада в Оріхові Запорізької області через обстріл росіянами черги по хліб загинув соцпрацівник, ще двоє людей зазнали поранень.
23 листопада російські окупанти обстріляли ракетами пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, загинуло немовля.