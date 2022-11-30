"Прильоти" були настільки потужними, що їх чули жителі кількох ближніх населених пунктів.

В ніч на 30 листопада українські воїни вдарили по базі російських "мобіків", яких розселили у клубі села Мирний, що за 30 км від окупованого Мелітополя.

Як пише місцеве видання "Ріа Мелітополь", вибухи пролунали близько першої години ночі. Звуки "прильотів" чули й у самому Мелітополі. Очевидці повідомляють про 2-3 гучних вибухи.

Від "прильотів" у Мелітополі здригалися будинки та тремтіла земля. Про кілька вибухів повідомили мешканці Семенівки, Костянтинівки та Мирного. Очевидці кажуть, що в них тремтіли будинки, відчинялися двері та дзвеніли шибки у вікнах від потужності вибухів.

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Вранці стало відомо, що прилетіло по клубу селища Мирний, в якому гауляйтер Юрій Радьков розселив "мобіків". Кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Що відбувається у Мелітополі

Як відомо, місто перебуває в тимчасовій окупації з 26 лютого. У вересні мер міста Іван Федоров повідомляв, що з Мелітополя виїхало більше половини жителів.

Влітку повідомлялося, що українські партизани порізали горло російському військовослужбовцю, який чіплявся до неповнолітньої дівчини.

Раніше російські Telegram-канали писали, що в окупованому місті 12 мобілізованих росіян влаштували перестрілку у кафе.

На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, у Мелітопольському районі можливий дуже швидкий контрнаступ ЗСУ.

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