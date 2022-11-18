На місці події працюють рятувальники.

Ворог завдав ракетний удар по Запоріжжю, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетний удар по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури", - зазначив він. На місці події працюють рятувальники. "Подробиці згодом", - додав голова ОВА.

ОНОВЛЕНО 23:55. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram уточнив, що внаслідок удару на об'єкті сталась пожежа.

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"Цинічні путінські терористи знову підло атакували нічне Запоріжжя. Ворожі ракети влучили в один з об‘єктів інфраструктури. На цей час там зафіксовано 5 прильотів. В результаті ворожої атаки виникла пожежа", - розповів він.

За словами Куртєва, під завалами можуть бути люди. "Звичайні мирні люди, які просто були в той час на роботі...", - додав секретар міськради.

Обстріли Запоріжжя

У ніч на 18 листопада окупанти вчергове обстріляли Запорізьку область. Під удар потрапили житлові будинки. Вдень кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Війна в Україні: головні новини

Російські війська активізували обстріли прифронтових міст і сіл на Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Обстріли з боку росіян велися й на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Виведені з правобережжя Херсонської області війська ворог продовжує перекидати на схід. Сьогодні ввечері Генштаб повідомляв про нарощування угрупування окупантів у Новоайдарі Луганської області.

Водночас британська розвідка писала, що частину розбитих сил російське командування планує задіяти для штурмів під Бахмутом.

18 листопада Росія не завдавала масованих ударів по Україні. Проте через серію попередніх ракетних атак з ладу виведено майже 50% всієї енергосистеми.

На думку директора Центру армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака, після гарячої фази війни протистояння буде тривати ще 10-15 років.

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