У село Новософіївка Херсонської області заїхав підрозділ "кадирівців".

Окупанти посилили адміністративні та контррозвідувальні заходи в Енергодарі. Водночас в районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території Чечні.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, в місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи:

"Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань.

Тим часом, як розповіли у Генштабі, противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Гола Пристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках з метою захоплення Донецької області.

Протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів.

У Білорусі триває формування спільного з Росією угрупування військ. Існує загроза нових ракетних ударів з території республіки.

Вас також можуть зацікавити новини: