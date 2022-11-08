Ворожої атаки зазнали понад 25 населених пунктів.

За добу противник завдав 9 ракетних та 37 авіаударів по території України.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

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"Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи рф інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів з застосування ударних безпілотних літальних засобів з території та повітряного простору цієї країни", - розповіли у Генштабі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли.

Так, на Слобожанському напрямку російські загарбники гатили з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стариця, Чугунівка, Фиголівка та Дворічанське.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог атакував з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ, а на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Тим часом на Новопавлівському напрямку окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Времівка, Новосілка, Нескучне та Новопіль.

На Запорізькому напрямку атакували з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка та Степове.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню з РСЗВ постраждали населені пункти Вищетарасівка, Іллінка та Марганець Дніпропетровської області.

Війна - новини: як Росія використовує Білорусь

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір республіки для завдання ракетних ударів по українських містах. 6 жовтня ЗС РФ відновили цю практику вперше з 28 серпня.

Західні аналітики відзначають, що додаткові сили ЗС РФ в країні необхідні Росії для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Станом на 28 жовтня українські військові заявляли, що ситуація поблизу північного кордону України контрольована. Водночас для підготовки повторного наступу на Київ з боку Білорусі Росії знадобиться кілька місяців.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

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