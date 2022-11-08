У Нікополі понівечено близько десяти багатоповерхівок та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню та заклади освіти.

Вночі окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Дніпропетровщину, обійшлося без постраждалих.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нічний терор Нікопольщини. Росіяни поцілили з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській. Минулося без постраждалих. У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід", - розповів він.

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У інших районах області, за словами Резніченка, обійшлося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Тоді без світла залишилися майже тисяча родин.

У ніч на 1 листопада окупанти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрона-камікадзе.

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