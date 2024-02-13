На фронті протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

На фронті протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення, окупанти не полишають активних спроб прорватися на двох напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

Так, на Куп’янському напрямку наші захисникии відбли 2 атаки ворога поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Тернів та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 7 атак окупантів неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Відео дня

Водночас на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Тоненького та Невельського Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника західніше Новопокровки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Ситуація в Авдіївці

Військовий аналітик видання BILD Юліан Рьопке вважає, що Авдіївка може впасти найближчими днями або тижнями. Причина, за його словами, полягає в кількісній перевазі ворога – при чому, як у особовому складі, так і в озброєнні. Особливо небезпечною є ситуація в центрі міста, каже Рьопке.

Водночас видання Forbes випустило матеріал, в якому стверджує, що длоя виправлення ситуації в Авдіївку могли відправити одну з кращих бригад української армії – 3-ю ОШБр.

При цьому, як вважає військовий експерт Роман Світан, без достатньої кількості боєприпасів "жодна бригада нічого не зробить". Світан вважає, що необхідно залучати як мінімум близько трьох бригад, а після – приймати рішення "щодо певних дій з відсікання північної клешні".

Вас також можуть зацікавити новини: