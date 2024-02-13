Українські Сили оборони просунулися біля Роботиного.

Збройні сили України просунулися на кількох напрямках фронту, зокрема, геолокаційні кадри підтверджують просування ЗСУ на північний захід від Побєди біля Донецька та на півдні біля Роботиного, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Куп’янськ-Сватове-Кремінна

І російські, і українські сили досягли підтверджених успіхів на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Як пишуть аналітики, геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що українські сили повернули собі деякі тактичні позиції приблизно за три кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Водночас російські війська незначно просунулися на північний захід від району Синьківка – озеро Лиман (на північний схід від Куп’янська, а також на схід від Тернів (на захід від Кремінної) і зараз діють у межах двох кілометрів від околиць Тернів.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Повідомляється, що російські війська просунулися на захід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 12 лютого. Російські воєнкори стверджували, що російські війська просунулися до одного кілометра вздовж траси О0506 Бахмут-Часів Яр у напрямку Хромового, у поле на північ від с. Богданівка, а також поблизу Кліщіївки. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

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Ситуація в Авдіївці

Повідомляється, що російські сили просунулися в Авдіївку на тлі позиційних боїв поблизу міста 12 лютого. Деякі російські воєнкори стверджували, що російські війська перетнули залізничну лінію в Авдіївці та закріпилися на дачній території на захід від залізниці, але ISW ще не виявив візуальних доказів дій російських військ на захід від залізничної лінії в Авдіївці.

Російські воєнкори стверджували, що російські війська продовжували просуватися вздовж вулиці Чистякова та провулку Залізничного в північній частині Авдіївки та просунулися на 300 метрів вглиб уздовж дороги на півдні Авдіївки, а також заявляли про просування в лісосмузі на схід від Опитного і просунулися далі в Первомайське. Водночас ISW не спостерігає візуального підтвердження жодної з цих заяв Росії.

Водночас українські сили нещодавно трохи просунулися на південний захід від Донецька на тлі продовження позиційних боїв на заході та південному заході міста 12 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що українські сили незначно просунулися на північний схід від Побєди

Ситуація на півдні

Зазначається, що українські війська підтвердили наступ на заході Запорізької області на тлі позиційних боїв у цьому районі 12 лютого.

Як пишуть аналітики, геолокаційні кадри, опубліковані 12 лютого, показують, що українські війська просунулися на захід від П’ятихаток біля Кам’янського. Один з російських воєнкорів стверджував, що російські війська просунулися поблизу Новопрокопівки, водночас ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, 12 лютого, на фронті відбулося 63 бойових зіткнення із противником. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Зокрема, на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки. Ще 4 атаки – в районах Тоненького, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там росіяни, за підтримки авіації, 25 разів намагалися покращити тактичне положення.

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