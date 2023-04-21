Зокрема, в людей перевіряють телефони на предмет передачі Силам оборони України розвідувальних даних.

Російські війська продовжують посилювати терор населення на тимчасово окупованих територіях. У захоплених районах Запорізької області росіяни нарощують контрдиверсійні заходи, оскільки не можуть виявити партизан.

Як повідомляє Центр національного спротиву, російські окупанти посилили перевірки на блокпостах. Зокрема, в людей перевіряють телефони на предмет передачі Силам оборони України розвідувальних даних.

"Вкотре наголошуємо, що для передачі інформації про розміщення та пересування ворога, за можливості, необхідно використовувати інший телефон", – додали в ЦНС.

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Ситуація на окупованих територіях

На Херсонщині російські загарбники намагаються вербувати до своїх лав мирних мешканців. Ворог також збільшив кількість патрулів та посилив перевірки цивільних осіб через побоювання витоку інформації щодо місця їх розташування.

Крім того, ворог запустив пропагандистську кампанію щодо добровільного відправлення школярів до таборів "військово-патріотичного виховання" у Криму.

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