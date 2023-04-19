Російські окупанти тероризують жителів Луганської області, які намагаються зателефонувати рідним в Україні. Загарбники блокують в'їзд в деякі населені пункти.
"У Лисичанськ і Попасну росіяни пропускають тільки при наявності реєстрації", - йдеться у заяві глави Сєвєродонецького рову Романа Власенка в ефірі "Еспресо".
При цьому він зазначив, що росіяни посилили терор проти місцевих жителів. Загарбники розшукують тих, хто намагаються зв'язатися з рідними на вільній від окупантів території України.
"Загарбники в "ЛНР" обіцяли не проводити весняний призов, але все ж оголосили про початок його проведення. Окупантам не вистачає військ, втрати у них божевільні, чоловіків теж не вистачає, тому що всі загинули і зникли за межі області", - підсумував чиновник.
Ситуація в Луганській області - останні новини
На початку квітня 2023 року в Генеральному штабі ЗСУ повідомив, що в тимчасово окупованому росіянами Старобільську організовують обшуки в місцях проживання людей, яких підозрюють у підтримці України. При цьому мешканців вивозять у невідомому напрямку.
13 квітня українські військові повідомили, що загарбники заборонили людям залишати деякі населені пункти, обходять приміщення і відбирають у жителів мобільні.