Вони посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології.

Росіян на тимчасово окупованих територіях України погрожують примусово відправляти дітей до таборів "військово-патріотичного виховання" у Криму.

Про це у Telegram-каналі написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології", - написала вона.

Маляр зауважила, що особлива увага в цьому приділяється молоді. Зокрема, розпочато потужну пропагандистську кампанію щодо добровільного відправлення школярів з тимчасово окупованих українських територій до спеціально обладнаних таборів у тимчасово окупованому Криму.

Відео дня

"У зазначених таборах передбачається проживання дітей в спартанських умовах та проведення з ними інтенсивних заходів так званого "військово-патріотичного виховання" під керівництвом військовослужбовців збройних сил Російської Федерації", - написала представниця міністерства.

Крім того, додала вона, російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, тим, що скоро всіх школярів примусово відправлятимуть у ці табори.

Ситуація на Херсонщині

19 квітня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський наголосив, що на тимчасово окупованій території Херсонщини ситуація для українців дуже складна: окупанти продовжують тиснути, в першу чергу на дітей. Вони намагаються створити "Юнармію", одягаючи дітей у військову форму і промиваючи їм мозок.

Вас також можуть зацікавити новини: