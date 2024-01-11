Глава держави розповів, як затримки у постачанні зброї від Західних партнерів впливають на загибель українців.

Президент України Володимир Зеленський розповів про таємничу далекобійну зброю, якою за день збили 26 російських гелікоптерів і 12 літаків. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками балтійських медіа у Ризі.

Глава держави розповів про ризики затягування країнами Заходу надання Україні необхідного озброєння. Президент сказав, що треба розуміти, як допомога впливає на ситуацію на фронті, і варто розуміти ризики затримки допомоги. За його словами, затримка впливає, але точно не позитивно.

"Партнери знають, що деяку зброю, яку вони нам дали, деяку, я не буду зараз говорити яку, але партнери слухаючи розуміють: деякою далекобійною зброєю, яку нам дали, ми знищили 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", - наголосив Зеленський.

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У цьому зв'язку, він сказав, що постає друге питання: "Так, ми вам передамо. І ми кажемо: дуже вам дякуємо. Але там є деяка затримка, і вони прийшли через три місяці".

"Я не можу поки що говорити про наші втрати. Але візьміть ці втрати за два роки і потім розділіть просто на квартали, і зрозумійте, скільки людей ми втратили за ті три місяці. Це як просто говорю про далекобійну зброю або про зброю ППО. Бо я вважаю, що далекобійна зброя, яка знищувала російські літаки, які підіймались нас бомбити - це не війна. Це був наш захист. І ця далекобійна зброя - це не була атака будь-якого - це частина протиповітряної оборони України, бо ми знищували їх, які атакували нас і які контролювали повністю небо", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що затримки у постачанні зброї призводять до великої загибелі людей, яких вбиває Росія. Також він розповів як системи ППО від партнерів допомагають зберігати життя українців.

"Від партнерів ми хотіли би, щоби вони були суто реалістами, і розуміли, як ці терміни впливають на ризики і втрати, що в нас є", - сказав Зеленський.

У цьому зв'язку, він вдячний усім партнерам за надання засобів протиповітряної оборони, які надали можливість боротися за життя і виживати. Зокрема, йдеться про головні системи протиповітряної оборони - Patriot, Nasams, Iris-T та Hawk.

"Є ще багато різного, що допомагає чимось. Але якщо ми говоримо про серйозні ракетні удари, там де 100+ (про ураження ворожих цілей на відстані понад 100 км - УНІАН), або про (збиття) десятка "Кинжалів" за одну добу, балістика, або про збиття дронів - 200 ударів на голову людям, дітям, військовим і всім, то без Patriot неможливо вижити", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, якби Україні додатково ще дали сім таких систем, то люди в Харкові, Херсоні і Одесі не гинули би.

"Можна з цим нормально жити? Я чесно вам скажу, відверто: я як людина, не розумію цього", - сказав Зеленський.

Удари по російських аеродромах

Вночі 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, а також у Луганську прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України ударили по аеродромах з ворожою авіацією.

Повідомлялося, що внаслідок удару були уражені 9 вертольотів окупантів різних модифікацій. Крім того, стало відомо, що уражені спецтехніка, установка ППО, склади боєприпасів і злітні смуги.

Для цих ударів вперше Україна застосувала надані Сполученими Штатами армійські тактичні ракети дальнього радіуса дії ATACMS.

22 грудня опівдні на Південному напрямку російські загарбники втратили три винищувача-бомбардувальника Су-34. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що серія дописів під рубрикою "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продовжується.

Речник Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат уточнив, що операцію спланував командувач Повітряних сил. При цьому нагадав, що раніше була інша "блискуче спланована операція".

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