За даними аналітиків, ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.

Російські окупанти просунулися на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Зокрема, за їх даними ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.

Росіяни просунулися на сході - деталі

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 липня, в DeepState заявили, що російські окупаційні війська мають просування на кількох ділянках фронту. Зокрема, ворог просунувся біля Водяного Донецької області.

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Зазначалося, що окупанти також мають просування біля інших населених пунктів. "Ворог просунувся біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці", – йшлося у повідомленні.

Крім того, тривали бої біля Урожайного та Нью-Йорку.

"Бавовна" у Росії

Крім того, варто зазначити, що в ніч на 29 липня територію РФ атакували дрони, внаслідок чого у Воронезькій області пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури, а в Орловській - пошкоджено електростанцію.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що засоби РЕБ "подавили" український безпілотник. ".... в Острогозькому районі виявлено і подавлено БПЛА. При його падінні було пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури в селищі Газопровід", - деталізував він у Телеграм-каналі. Водночас, губернатор Орловської області Андрій Кличков оголосив, що було збито два українські безпілотники, і при цьому пошкоджено електростанцію.

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