Окупанти відзвітували, що в ніч 29 липня над п'ятьма областями, зокрема Ленінградською, було збито 39 українських безпілотників.

У ніч на 29 липня територію РФ атакували дрони, внаслідок чого у Воронезькій області пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури, а в Орловській - пошкоджено електростанцію.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що засоби РЕБ "подавили" український безпілотник. ".... в Острогозькому районі виявлено і подавлено БПЛА. При його падінні було пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури в селищі Газопровід", - деталізував він у Телеграм-каналі.

Крім того, губернатор Орловської області Андрій Кличков оголосив, що було збито два українські безпілотники, і при цьому пошкоджено електростанцію.

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"Постраждалих немає, проте є пошкодження на місцевій електростанції", - написав він у телеграм-каналі.

Зазначимо, Орловська область не межує з Україною. Вона розташована на північ від Бєлгородської та Курської областей і на схід від прикордонної області, Брянської, над якою вночі також було збито чотири українські безпілотники.

Водночас міноборони РФ рапортувало, що в ніч 29 липня над п'ятьма областями, зокрема Ленінградською, було збито 39 українських безпілотників.

Згідно з повідомленням міністерства в соцмережах, 19 дронів було збито над Курською областю, дев'ять - над Бєлгородською, три - над Воронезькою, п'ять - над Брянською і ще три - над Ленінградською. При цьому в повідомленні нічого не сказано про Орловську область, над якою збили нібито два українські безпілотники, уламки яких впали на електростанцію.

Удари по території РФ

27 липня на авіабазі Оленя українській розвідці вдалося вразити російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3. Операцію провели за допомогою дронів.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 9-й департамент Головного управління розвідки завдав удару по об'єкту, який розташований за майже 1800 км від українського кордону.

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