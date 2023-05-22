Так званий "перепис" проводять російські військові, які одразу ж проводять перевірки.

Російські загарбники вирішили провести "перепис" населення на окупованій території Херсонської області. Окупанти обходять будинки у пошуках українського підпілля та перевіряють місцевих мешканців на наявність російського паспорта.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять так званий перепис населення. Ціль: перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта. Відповідно, тим, хто ще не оформив "документ", погрожують та змушують в найкоротші терміни оформити паспорт", – повідомляють у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що так званий "перепис" проводять російські військові, які одразу ж перевіряють людей та шукають партизан.

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Ситуація на окупованій Херсонщині

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що окупанти обмежують мобільний звʼязок на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Зазначається, що противник демонтує обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж.

Крім того, у жителів окупованої Херсонщини росіяни крадуть катери. За інформацією Центру нацспротиву, росіяни "віджали" у місцевих мешканців близько 100 катерів. Їх "офіційно" передали на баланс підрозділам ворожої армії.

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