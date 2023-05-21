Конфісоквані човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ.

Російські загарбники продовжують красти майно населення на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, загарбники відбирають катери у жителів окупованої частини Херсонщини.

Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни "віджали" у місцевих мешканців близько 100 катерів.

"Вилучені човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином окупанти намагаються вирішити проблему дефіциту плавзасобів", – наголосили в ЦНС.

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Що відбувається на окупованих територіях

На окупованій території Луганської області росіяни облаштували лікарню для своїх 300-х у школі. Зараз у навчальному закладі в Голубівці лікують біля 50 загарбників.

Водночас у Запорізькій області росіяни мінують дамби та затоплюють поля. Так ворог готується до майбутнього контрнаступу Збройних сил України. Крім того, окупанти збільшили кількість обстрілів у регіоні.

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