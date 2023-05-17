Замість нормальних ліків літнього дідуся змусили слухати музику. Також російський головлікар навіщось обмалював йому ноги.

У тимчасово окупованій Херсонській області на всю "вирує" російська медицина. Українці, схоже, більше не зможуть розраховувати на кваліфіковану медичну допомогу через "русский мир".

Так, у селі Червона Поляна головлікар окупантів зіграв літньому дідусеві, який викликав його через нездужання, на акордеоні. Відповідне відео зняла журналістка Інна Зелена. Там живуть її батьки.

Перед дивним виступом "недомедик" також познущався з чоловіка та його дружини "китайською медициною".

Відео дня

Він змалював дідові ноги дивними точками, а потім змусив жінку їх масажувати, уточнила Інна.

Окупанти хочуть "мобілізувати" на фронт собак

Нагадаємо, що сьогодні депутат Держдуми РФ Федот Тумусов шокував дивною ідеєю навіть місцевий "колорит нації". Він запропонував відправляти на фронт в Україну собак.

Ідеєю Тумусов відзначився під час обговорення законопроекту про порядок поводження з бездомними тваринами. Він запропонував, щоб кінологи навчали псів всяким фокусом для досягнення перемоги в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: