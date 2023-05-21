Загарбники демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники обмежують доступ населення до мобільного зв’язку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні. Зокрема, як зазначили в Генштабі, окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж.

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Крім того, я мовиться у зведенні, ворог обмежує переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком.

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Як повідомляв УНІАН, в Каховському районі проводили рейдові заходи збройних сил Російської Федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту".

Під час таких перевірок окупанти проводили обшуки в оселях місцевих жителів. У першу чергу під перевірку підпадали ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України.

Російські загарбники усвідомлюють, що їм доведеться тікати з окупованих територій. Разом з тим, ростуть російські втрати. Нещодавно на окупованій території Луганської області росіяни облаштували лікарню для своїх 300-х у школі. Зараз у навчальному закладі в Голубівці лікують біля 50 загарбників.

Водночас у Запорізькій області росіяни мінують дамби та затоплюють поля. Так ворог готується до майбутнього контрнаступу Збройних сил України. Крім того, окупанти збільшили кількість обстрілів у регіоні.

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