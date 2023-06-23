Загарбники продовжують використовувати українську інфраструктуру для надання меддопомоги своїм військовим.

У Запорізькій області російські окупанти облаштували свій польовий шпиталь на території дитячого садочка. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів України для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"В населеному пункті Чкалове Запорізької області на території дитячого садочка загарбники облаштували польовий шпиталь", - зазначили у Генштабі.

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Зауважується, що зафіксовано було прибуття туди двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням.

Втрати РФ в Україні - де росіяни розміщують "трьохсотих"

Напередодні стало відомо, що російські загарбники перетворили на військовий шпиталь загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області.

У приміщені їдальні школи обладнали операційну, а в класах облаштували палати для поранених.

У Генштабі зазначили, що цей військовий шпиталь використовується в якості логістичного хабу з перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців ворога. Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до Росії повітряним шляхом.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 223 330 своїх солдатів, з них 680 за попередню добу.

Авіація Сил оборони України за 23 червня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російських військ.

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