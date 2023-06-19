До Росії евакуюють тільки поранених офіцерів.

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на полі бою та змушені переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи.

Так, вони перетворили на військовий шпиталь загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області, повідомляється у зведенні Генштабу.

"У приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених. Разом з тим, даний військовий шпиталь використовується в якості логістичного хабу з перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців противника. Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до Російської Федерації повітряним шляхом", - інформує відомство.

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Втрати Росії у війні

Станом на ранок 19 червня в Україні вбили вже понад 220 тисяч російських окупантів, 630 з яких - за останню добу.

За даними британської розвідки, зараз росіяни зазнають найвищих втрат, починаючи з березня 2023 року, коли бої в районі Бахмута досягли свого піку.

В Росії проводять мобілізацію на війну проти України у такий спосіб, що вона сприяє приховуванню втрат, бо вони ніби "розмазані" по різних регіонах. Щодня там ховають до 6 тисяч осіб, а тому збільшення військових втрат там не сильно помітне.

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