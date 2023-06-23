Ворог за добу втратив багато техніки, зазначили у Генштабі.

В Україні з 24 лютого 2022 року станом на ранок 23 червня ліквідовано близько 223 тисячі 330 російських окупантів, зокрема, за минулу добу втрати ворога склали 680 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Крім того, за добу зросли втрати ворога у техніці, у тому числі танків - до 4017 одиниць (+4 за минулу добу), бойових броньованих машин - 7798 (+15) одиниць; артилерійських систем - 3985 (+44) одиниці, засобів ППО - 379 (+3) одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3447 (+9), автомобільної техніки та автоцистерн - 6708 (+30) одиниць, спеціальної техніки - 545 (+6).

Також за період повномасштабного вторгнення підтверджено втрату росіянами 617 РСЗВ, 314 літаків, 307 гелікоптерів, 18 кораблів /катерів.

Відео дня

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці Генеральний штаб інформував, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку противника.

Як повідомляв УНІАН, вночі знищено також 13 ворожих крилатих ракет, якими РФ атакувала Україну, та один розвідувальний БПЛА.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень на східному фронті. Окупанти марно атакували на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: