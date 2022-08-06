"Досягненням" похвалилися у оборонному відомстві країни-окупанта.

Міноборони РФ вкотре відзначилося гучною заявою про знищення американських систем залпового вогню HIMARS. Цього разу окупанти розмріялися, що "знищили" цілий "взвод" цих РСЗВ.

Про це повідомили у Telegram-каналі оборонного відомства.

За версією окупантів, у Харківській обласлі їм вдалося уразити взводу систем залпового вогню "Вільха" та американських HIMARS.

"Під час контрбатарейної боротьби знищено український взвод реактивних систем залпового вогню "Вільха" та американських HIMARS у районі населеного пункту П'ятигорське Харківської області", – йдеться в повідомленні.

Українська сторона цю заяву наразі не прокоментувала.

Раніше повідомлялося, що США оголосили про нову військову допомогу для України. ВСУ отримають далекобійні ракетні системи HIMARS.

Ці сучасні реактивні системи залпового вогню вже змінили хід війни в Україні, заявляють в Міноборони.

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