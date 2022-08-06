Це пояснюється тим, що боєприпаси "не ризикують перевозити великими партіями".

Ветеран військової розвідки, учасник Першої чеченської війни і Герой РФ Рустем Клупов вибухнув порцією нісенітниць.

В ефірі шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова "СоловйовLIVE" Клупов проаналізував ситуацію з використанням українцями американських реактивних артилерійських систем HIMARS.

Він зазначив, що могутня російська армія знищила чимало боєприпасів для цієї системи. А поставки БК, за його словами, відбуваються за допомогою українського громадського транспорту.

"Кожен постріл HIMARS - 1 мільйон доларів. Частина цих боєприпасів була знищена нашими артилерією, авіацією. Частина з цих боєприпасів застрягла, і були відомості, що не ризикують ніби перевозити великими партіями. Є певний голод цих боєприпасів. Тому застосовуються не так часто. Підвезли, вистрілили, сховали, чекають наступну поставку. Наступну поставку організовують в автобусах, трамваях, ці ракети везуть", - заявив військовий.

Раніше повідомлялося, що США оголосили про нову військову допомогу для України. ВСУ отримають далекобійні ракетні системи HIMARS.

Ці сучасні реактивні системи залпового вогню вже змінили хід війни в Україні, заявляють в Міноборони.

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