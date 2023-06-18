Загалом на сьогодні в Україні внаслідок збройної агресії РФ загинули 489 дітей та понад 1026 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окупанти розстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині, у якому їхали батько та неповнолітній син. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"17 червня дорогою від м. Олешки до с. Саги Херсонської області ворог обстріляв цивільний автомобіль, в якому перебували батько та 15-річний син. Вони загинули", - зазначається у повідомленні.

Також протягом доби внаслідок обстрілу окупантами смт Козацьке Херсонської області поранено 17-річного хлопця, у м. Костянтинівка Донецької області зазнала поранень 9-річна дівчинка.

Загалом, станом на ранок 18 червня 2023 року більше ніж 1515 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 489 дітей загинули та понад 1026 отримали поранення різного ступеня важкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 465, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 81, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Окупанти обстрілюють цивільних

Раніше повідомлялося, що окупанти влучили ракетою у цивільний автомобіль на Харківщині, загинули всі чотири пасажири.

А минулого тижня окупанти обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонщини. Загарбники відкрили вогонь у спини цивільних. В результаті загинули три людини, постраждали більше 10, серед них двоє правоохоронців.

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