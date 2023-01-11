Майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство.

Окупанти шукають в Росії нових працівників для Запорізької АЕС та планують поселити їх до квартир місцевих, які виїхали.

У зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 зазначається, що російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територіях.

Нагадується, що майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство.

Відео дня

"Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території РФ та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали", - йдеться у зведенні.

Ситуація на ЗАЕС

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

З 28 листопада російські окупанти не пускають на територію АЕС працівників станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у промисловій зоні АЕС виявлено близько 300 мін, які залишили російські окупанти.

Вас також можуть зацікавити новини: