Вони розпочали процес обліку та вилучення автобусів та вантажівок.

Російські окупанти на тлі значних втрат утворили "військові комісаріати" для вилучення цивільної техніки на користь армії.

"Російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Військово-промисловий комплекс окупантів не встигає продукувати та відновлювати техніку закладену ще у радянські часи на базах зберігання, тому все частіше, росіяни вилучають цивільну техніку у підприємств на потреби свого війська", - повідомляє "Центр національного спротиву".

Як зазначається, в першу чергу загарбники намагаються відібрати техніку на окупованій території, щоб якомога швидше передати її підрозділу й не створювати зайвого напруження на території РФ.

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"Зокрема стало відомо, що утворені окупантами "військові комісаріати" на ТОТ Донецької та Луганської областей розпочали процес обліку та вилучення у підприємств вугільної промисловості автобусів та вантажівок на користь окупаційних військ", - розповіли в ЦНС.

Війна в Україні - останні новини

Загальні втрати РФ у війні проти України з початку повномасштабного вторгнення становить близько 272 тисяч 320 осіб. Також знищено 4620 танків ворога (+4 за минулу добу), 8828 бойових броньованих машин (+4 за добу), 6003 артилерійські системи (+15), 776 реактивних систем залпового вогню (+2), 523 засоби ППО (+2), 4742 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4), 8537 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+12), та 896 одиниць спеціальної техніки (+5).

За словами експертів, розв’язка контрнаступу вже близько, обидві армії задіяли стратегічні резерви.

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