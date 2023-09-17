Російські окупанти на тлі значних втрат утворили "військові комісаріати" для вилучення цивільної техніки на користь армії.
"Російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Військово-промисловий комплекс окупантів не встигає продукувати та відновлювати техніку закладену ще у радянські часи на базах зберігання, тому все частіше, росіяни вилучають цивільну техніку у підприємств на потреби свого війська", - повідомляє "Центр національного спротиву".
Як зазначається, в першу чергу загарбники намагаються відібрати техніку на окупованій території, щоб якомога швидше передати її підрозділу й не створювати зайвого напруження на території РФ.
"Зокрема стало відомо, що утворені окупантами "військові комісаріати" на ТОТ Донецької та Луганської областей розпочали процес обліку та вилучення у підприємств вугільної промисловості автобусів та вантажівок на користь окупаційних військ", - розповіли в ЦНС.
Війна в Україні - останні новини
Загальні втрати РФ у війні проти України з початку повномасштабного вторгнення становить близько 272 тисяч 320 осіб. Також знищено 4620 танків ворога (+4 за минулу добу), 8828 бойових броньованих машин (+4 за добу), 6003 артилерійські системи (+15), 776 реактивних систем залпового вогню (+2), 523 засоби ППО (+2), 4742 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4), 8537 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+12), та 896 одиниць спеціальної техніки (+5).
За словами експертів, розв’язка контрнаступу вже близько, обидві армії задіяли стратегічні резерви.