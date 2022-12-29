Експерти інституту також вважають, що наступ росіян на Бахмут, ймовірно, наближається до кульмінації.

Російські сили почали підготовку до "рішучих дій" у Луганській області.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). На думку військових експертів, росіяни скоріш за все готуються до рішучих дій у Луганській області, хоча поки незрозуміло, це будуть оборонні чи наступальні операції. Але, вони зазначили, що це може бути "вирішальний наступ".

За спостереженнями ISW, російські війська продовжують накопичувати техніку та сили у Луганську. Групи десантників, які, раніше працювали в Херсонській області, тепер передислокувалися до Луганської області.

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При цьому у ISW вважають, що росіяни взимку менш схильні до проведення нового наступу в Запорізькій області.

Експерти також вважають, що наступ росіян на Бахмут, ймовірно, наближається до кульмінації. Експерти навели приклад, що військова доктрина США визначає кульмінацію як "точку, в якій сили більше не мають можливості продовжувати свою форму операцій, наступу або оборони", і "коли сили не можуть продовжувати атаку і повинні зайняти оборонну позицію або здійснити оперативну паузу".

При цьому, аналітики вважають, що досягнувши кульмінації, російські сили можуть продовжувати штурми Бахмута невеликими групами, хоча вони не призведуть до значних успіхів в оперативному плані.

Аналітики зазначили, що російські повітряно-десантні війська допомагають "вагнерівцям" у Бахмуті. Це спростовує пропаганду ПВК "Вагнера" про те, що у місті воюють тільки "вагнерівці". Це підтверджує, що вони виснажені та потребують підкріплення.

"Високий рівень виснаження серед сил, відповідальних за наступ на Бахмут, може прискорити кульмінацію, якщо тільки значна кількість регулярних російських військових підрозділів не буде направлена для підтримки наступу і затримки або запобігання його кульмінації", – зробили висновок аналітики.

Ситуація в Луганській області

У мережі з'явилася інформація, що Кремінна звільнена від російських загарбників. Пізніше очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував цю інформацію.

За його словами, місто й досі окуповане, і в регіоні тривають досить важкі бої. Варто зазначити, що росіяни захопили Кремінну у квітні.

Українська армія влітку розпочала контрнаступ. В Луганській області від ворога вже звільнили 12 населених пунктів.

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