Захоплено опорний пункт противника поблизу Кремінної.

Українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна Луганської області.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), численні російські джерела повідомляли про вдалі атаки українських воїнів на ділянці Сватове-Кремінна.

Один з російських військових блогерів заявив, що українські війська захопили російський опорний пункт біля Червонопопівки приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної. На цій ділянці українські сили, ймовірно, просувалися принаймні з 23 грудня.

Відео дня

Водночас росіяни стверджували, що українські сили перегруповуються та перекидають підкріплення з Харківської області для відновлення наступальних операцій на лінії Кремінна-Сватове.

"Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінював ISW. Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов заявив 27 грудня, що російські війська займають 1,6% території Харківської області", - заявили аналітики.

Українські воїни, ймовірно, звільнили Дворічну, Новомлинськ та Тавільжанку на північному сході Харківської області та Коломийчиху в Луганській області з огляду на те, що як російські, так і українські джерела повідомляли про обстріл цих населених пунктів з боку Росії 27 грудня.

Ситуація на Луганщині - головні новини

За офіційними даними, в Луганській області вже деокуповані 12 населених пунктів. Ворог біля низки населених пунктів регіону не раз атакував позиції українських бійців і отримував гідну відсіч.

Загальні втрати Росії в Україні станом на 27 грудня становлять приблизно 103 тисячі 220 окупантів.

Голова ОВА Сергій Гайдай заявив, що біля Кремінної та Сватового супротивники мали час замінувати все, і мають там величезну кількість техніки та резервів, тому нашим воїнам дуже важко дається кожен метр, але все одно вони потроху рухаються вперед.

Вас також можуть зацікавити новини: