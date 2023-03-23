Внаслідок обстрілів понівечено адмінбудівлю, два приватних підприємства, господарську споруду і авто.

Протягом середи, 22 березня 2023 року, російські окупанти тричі відкривали вогонь по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Ворог гатив з важкої артилерії та застосовував дрони.

"Терор Нікопольщини, який чинять росіяни, триває. Протягом дня окупанти тричі били по району – атакували з дронів і гатили з важкої артилерії. Під ворожим вогнем була Марганецька громада", – заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За словами очільника облради, внаслідок обстрілів понівечено адмінбудівлю, два приватних підприємства, господарську споруду і авто. Крім того, пошкоджено електромережі. На щастя, минулося без постраждалих.

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Атаки по українських містах

22 березня російські війська обстріляли Запоріжжя. Ворог вдарив по багатоповерховому житловому будинку, ймовірно, з РСЗВ "Торнадо-С". Надвечір рятувальну операцію завершили. Відомо, що внаслідок атаки постраждали 34 особи, 29 з яких госпіталізовані. Одна людина померла в лікарні.

В ніч на 22 березня ворог атакував Україну безпілотниками. Внаслідок удару дронами-камікадзе в Київській області загинули вісім людей. У місті Ржищів зазнали руйнувань навчальний корпус професійного ліцею та два гуртожитки.

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